I figli di Michael Jackson alla prima di "MJ: The Musical"

NEW YORK - Martedì sera ha avuto luogo al Neil Simon Theatre di New York la prima mondiale di “MJ: The Musical”, che ha al centro la figura del compianto Michael Jackson. Erano presenti i tre figli: Paris, Prince Michael e Blanket. Quest'ultimo non si è prestato a lasciarsi immortalare dai fotografi ma è stato visto insieme ai fratelli all'uscita del teatro.

Lo show segue la vicenda di Jacko nei primi anni '90, ai tempi del tour di “Dangerous”. I critici hanno già avuto da ridire sulla totale assenza di accenni alle accuse di abusi sessuali, venute a galla proprio in quel periodo. Una vicenda, quella delle presunte molestie ai danni di Jordan Chandler, chiusa con un risarcimento milionario (si è parlato di 23 milioni di dollari).