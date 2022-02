"When We All Vote", le star si schierano a sostegno di Michelle Obama

NEW YORK - Da Jennifer Lopez a Becky G, da Tom Hanks a Selena Gomez: sono molti gli artisti scesi in campo al fianco di Michelle Obama per sostenere "When We All Vote", l'organizzazione lanciata dall'ex First Lady nel 2018 per aumentare la partecipazione alle elezioni.

Lo riportano i media Usa. Obiettivo di "When We All Vote" è aumentare la partecipazione alle elezioni riunendo individui, istituzioni, marchi e organizzazioni per registrare nuovi elettori in tutto il paese.

«La lotta per il nostro diritto di voto non è mai stata così importante», ha twittato JLo. «Ecco perché mi unisco a Michelle Obama come co-presidente di "When We All Vote". Insieme cambieremo la cultura intorno al voto, aumenteremo la partecipazione degli elettori, colmeremo il divario razziale e di età e combatteremo la repressione degli elettori».

Anche Becky G ha usato Twitter per rivolgersi ai suoi follower, ricordando che si avvicinano le elezioni di Midterm e invitando tutti a unirsi a Michelle Obama e "When We All Vote".