Sabrina Salerno e il bikini di "Siamo donne": «Era proprio brutto»

MOGLIANO VENETO - "Siamo donne" è un brano che ha fatto epoca. Era il 1991 quando Jo Squillo e Sabrina Salerno lo presentarono al Festival di Sanremo e ora, a distanza di 30 anni, una delle due interpreti dice ciò che pensa su quella performance. «Non ero felice per niente!» confessa Salerno al Corriere della Sera. Ero tormentatissima, non ero convinta di quel progetto. Per me cantare “oltre le gambe c’è di più” era una sconfitta, mi sembrava un’ammissione di colpa. Io non sono una leggera, sono pesantissima...».

C'è poi il discorso outfit, il celebre bikini argentato sotto la giacca scura. «Lì ho fatto una c...a. Quel bikini era proprio brutto e mi stava malissimo. Quando lo guardo non so che cavolo mi abbia preso. Mi pento e mi dolgo di averlo indossato».