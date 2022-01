Måneskin sempre più star: ora li attende anche il Saturday Night Live

NEW YORK - Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin saranno ospiti del popolare show televisivo statunitense Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti ieri sera all'iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in una line-up che contava nomi del calibro di Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati annunciati anche al Coachella, (Indio, California, 17 e 24 aprile 2022). È la prima rock band italiana a suonare all'iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

Un successo eccezionale quello negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. I Måneskin sono stati inoltre ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 - in cui si sono esibiti con una straordinaria performance - come "Favorite Trending Song" con "Beggin'".