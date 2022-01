Bob Saget potrebbe essere stato ucciso da un infarto o da un ictus

LOS ANGELES - Potrebbe essere stato un problema di salute improvviso, un infarto o forse un ictus, a stroncare Bob Saget, il popolare attore morto all'età di 65 anni.

L'ufficialità sulla causa del decesso potrebbe non essere resa nota prima di settimane - all'ufficio del medico legale potrebbero servirne fino a 12 per completare ogni accertamento - ma fonti tra gli investigatori citate da Tmz lasciano intendere che questa potrebbe essere la risposta più probabile. Fin da subito si è precisato che non sono state trovate prove di dolo o di abuso di sostanze da parte di Saget.

Anche la posizione del corpo, nella stanza di albergo di Orlando, in Florida, lascia supporre che si sia trattato di qualcosa d'improvviso e fatale. In particolare il dettaglio del braccio sinistro sul petto farebbe propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di un attacco cardiaco. Sempre il sito di gossip statunitense aggiunge che Saget aveva contratto di recente il coronavirus e sottolinea come lo sviluppo di coaguli di sangue sia tra le complicazioni legate al Covid-19.