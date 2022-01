70 anni di regno per Elisabetta II: annunciato il programma delle celebrazioni

LONDRA - È stato annunciato il programma delle celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta II, che il 6 febbraio festeggerà i 70 anni dall'ascesa al trono. È il primo sovrano britannico a raggiungere un simile traguardo.

Gi eventi saranno spalmati in tutto l'anno sia nel Regno Unito che nelle varie nazioni che fanno parte del Commonwealth, ma avranno il loro momento culminante tra giovedì 2 e domenica 5 giugno. «Il giorno di festa» che sarà dichiarato per l'occasione, si legge nel comunicato della Famiglia Reale, «offrirà l'opportunità alle comunità e alle persone in tutto il Regno Unito di riunirsi per celebrare lo storico traguardo».

Nei quattro giorni di tarda primavera sono in programma eventi di varia natura: il giovedì una parata con la presenza di 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti e l'accensione di fari in tutte le capitali del Commonwealth (con una cerimonia speciale a Buckingham Palace). Venerdì è prevista una cerimonia religiosa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul, mentre il sabato si terranno una corsa ippica (il Derby di Epsom) e un grande concerto dal vivo organizzato dalla BBC. Domenica, invece, sono previsti un grande pranzo in ogni comunità che vorrà organizzarne uno e un festival della creatività.

Tra le attività accessorie ci sono la piantumazione di alberi celebrativi in tutto il territorio nazionale, le mostre speciali che ripercorrono le tappe del regno di Elisabetta, le aperture delle tenute reali con eventi gratuiti e una sorta di festival circense, in programma dal 12 al 15 maggio. Ultimo, ma non per importanza, il concorso aperto a tutti i britannici (dagli otto anni in su) per la creazione di un dolce - un pudding - che celebrerà la Sovrana.