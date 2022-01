È morto Bob Saget

ORLANDO - È stato rinvenuto privo di vita a 65 anni, in una camera d'albergo di Orlando il comico americano Bob Saget. Stando a quanto riportano i media americani l'attore era nel bel mezzo di una tournée di stand-up comedy fra i club americani.

Stando a quanto dichiarato dalla polizia, non vi sarebbero tracce né di abuso di sostanze né di dolo. L'esatta causa del decesso verrà stabilita dall'autopsia

Forse non così noto alle nostre latitudini Saget è invece molto amato negli States dove è una presenza televisiva ricorrente ed è soprattutto ricordato dalle masse per essere uno dei tre papà (in realtà l'unico vero padre dei tre) della sitcom anni '90 “Gli amici di papà” (”Full House”, in lingua originale).

A lato della sua carriera sul piccolo schermo ha sempre affiancato un'attività di comico dal vivo di discreto successo con diversi tour in tutto il mondo anglosassone.

keystone-sda.ch (Phelan M. Ebenhack)