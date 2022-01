Tour cancellato? Un fulmine a ciel sereno, anche per le Pussycat Dolls

LONDRA - Nicole Scherzinger non avrebbe comunicato alle altre componenti delle Pussycat Dolls che la tournée della reunion è stata cancellata. Lo lasciano intendere le cantanti dopo che venerdì la 43enne ha dato la notizia con una storia su Instagram.

Jessica Sutta e Carmit Bachir sostengono di essere state messe a parte dell'ufficialità dell'annullamento insieme a tutti i fan nel mondo. «Vogliamo dire quanto siamo incredibilmente deluse nell'apprendere di un annuncio fatto su Instagram che il tour di reunion delle Pussycat Dolls è stato cancellato», hanno scritto nella dichiarazione congiunta. «Non c'è stata alcuna notifica ufficiale in merito». Sutta e Bachir aggiungono: «Ad ogni modo, sembra che sia la fine di un capitolo di un'esperienza incredibile, piena di alcuni ricordi fantastici di cui saremo per sempre grate. Ai fan, vi amiamo. Credeteci, questo non è il risultato che speravamo. Lo volevamo tanto quanto voi perché vi apprezziamo così tanto e ci fa male il cuore che abbiate dovuto aspettare così a lungo per una risposta, ma sfortunatamente è fuori dal nostro controllo».