Da "Spider Man" a "Dracula": decenni dopo, ma è come se fosse ieri

Ascoltata la nuova uscita degli 883 "Hanno ucciso l'uomo ragno", accendi la TV mentre discuti con un amico di un film interessantissimo in uscita chiamato "Basic Instinct" e c'è Pippo Baudo che presenta un Festival di Sanremo poi vinto da Luca Barbarossa. Sembra ieri? Beh, sono già passati trent'anni.

Con la chiusura del 2021 è passato un altro che anno che lascerà impresse nella mente di tutti noi delle opere cinematografiche e delle canzoni che si faranno strada di generazione in generazione (qui alcune serie consigliate dalla nostra redazione). Entrando nel 2022 vogliamo quindi fare un salto indietro, immergendoci in un'operazione nostalgia: lo sapete quali sono le canzoni ed i film celebri che quest'anno compiono trent'anni? O se siete più giovani, che ne compiono venti?

«Sono già passati trent'anni?»

A livello cinematografico, una delle uscite più importanti del 1992 è sicuramente "Basic Instinct", il film diretto da Paul Verhoeven registrò allora uno dei più alti incassi degli anni novanta, ed è ben presto diventato un cult. Oltre al già noto Michael Douglas, ha poi lanciato la carriera di Sharon Stone, con la scena in cui accavalla le gambe che è rimasta nella leggenda.

Trent'anni fa è poi uscito il primo lungometraggio di Quentin Tarantino "Le Iene", che ha diviso le opinioni della critica e che ha dato un primo antipasto di cosa avrebbe portato il regista negli anni a seguire. È poi l'anno del celebre "Dracula di Bram Stocker", pellicola di Francis Ford Coppola con Gary Oldman e un giovane e promettente Keanu Reeves. Vanno infine segnalati anche "Sister Act: Una svitata in abito da suora", diretto da Emile Ardolino, che ha avuto un ampio successo a livello internazionale, e "L'ultimo dei Mohicani", di Michael Mann.

Allo stesso tempo, chiudendo gli occhi, ci si poteva godere l'uscita di "Hanno ucciso l'uomo ragno" degli 883, sia il singolo che l'omonimo album che hanno avuto un successo incredibile. D'altronde, chi non la conosce? Sono poi usciti anche "Ragazzo fortunato" di Jovanotti e "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni. Passando ad un raggio più internazionale spicca poi - tra molti altri - "Rhythm is a dancer", diventato il singolo più venduto degli Snap, ma anche "This used to be my playground" di Madonna e "Toofunky" di George Michael

«Sono già passati vent'anni?»

Guardando indietro vent'anni, invece, ci si proietta nel 2002, anno in cui «da un grande potere derivano grandi responsabilità». Esatto: è l'anno cui è uscito "Spider Man" di Sam Raimi, il primo film della trilogia che ha lanciato alla grande nel mondo la storia di Peter Parker.

È poi l'anno di Roman Polanski, che con la magnifica performance di Adrien Brody ha reso "Il Pianista" una delle pellicole di maggior successo di quell'anno, con la vittoria della Palma d'Oro e di tre premi Oscar. Va infine citato lo scoiattolo Scrat, con il grandissimo successo di "L'era glaciale", diretto da Carlos Saldanha e Chris Wedge. E pure la storia di Eminem, condivisa a livello cinematografico con "8 Mile" (seppur, in Svizzera, sia uscito a gennaio 2003). Visto il tema attuale: sono passati vent'anni anche dall'uscita di "Harry Potter e la camera dei segreti" il secondo film della saga del maghetto.

A livello musicale, poi, il 2002 è stato un anno ricco di successi e di hit, tra cui "Aserejé" delle Las Ketchup, "In your eyes" di Kylie Minogue e "Complicated" di Avril Lavigne. Ma anche "Without me" di Eminem, e la lista potrebbe continuare, in un vortice di ricordi e di note musicali che aprono i cassetti della nostra memoria artistica. Numerose anche le hit italiane: da Paola e Chiara a Carmen Consoli, da "Rosso Relativo" di Tiziano Ferro a "Questa è la mia vita" di Ligabue.