Joe Exotic chiede l'aiuto dei fan per raccogliere 500mila dollari

LOS ANGELES - Joe Exotic, la star della prima stagione di "Tiger King" e attualmente dietro le sbarre dopo la condanna a 22 anni per aver pianificato l'omicidio della sua antagonista Carole Baskin, chiede aiuto ai fan. Ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe - a nome del suo avvocato - che mira a raccogliere mezzo milione di dollari, che serviranno per coprire le recenti spese legali.

Tmz spiega, dopo aver consultato alcuni documenti, che a Joe è stato ordinato di pagare 10mila dollari a Baskin per l'annosa controversia dello zoo in Oklahoma. Baskin ha già ottenuto il controllo sul terreno che ospitava la struttura del rivale, nell'ambito di una causa intentata per diffamazione e violazione del copyright.

Sempre nell'ambito di quel procedimento, spiega ancora il sito di gossip statunitense, Exotic deve ancora un milione di dollari alla Big Cat Rescue di Baskin. «Uscirò di prigione con i vestiti addosso, una sentenza da un milione di dollari e senza casa o vestiti» spiega nel lungo testo che accompagna la raccolta fondi. «La mia salute si sta deteriorando» (gli è stato diagnosticato un cancro) e la prigione non è stata gentile. In poche parole, non posso ricominciare da capo finché non pago quella p...a di Carole Baskin». Una volta pagato il debito, assicura Joe, «utilizzerò tutti i fondi aggiuntivi raccolti per ripristinare i miei beni in modo da avere ciò che avevo prima» e fare una donazione «a un ente di beneficenza come Operation Smile o alcuni che si occupano davvero di conservazione delle tigri».