Ci sarà un altro Jumanji

LOS ANGELES - Dopo "Jumanji - Benvenuti nella giungla" e "Jumanji - Next Level", ci sarà un altro capitolo ad arricchire la saga. Si attende solamente l'ok dalla Sony Pictures per dare il via alla sceneggiatura: una trama sarebbe già sul tavolo.

Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart sono così pronti a tornare nuovamente nel gioco più spaventoso del cinema. «Stiamo pensando davvero in grande per il terzo film [il quarto contando quello con Robin Williams]» ha dichiarato Hiram Garcia, produttore e socio di The Rock.

L'unico problema rimane la tempistica, dato che i vari attori prossimamente saranno già impegnati su più fronti. Il film verrà girato probabilmente dopo "Red One", un altro film ideato sempre da Garcia che vede protagonista Dwayne Johnson, impegnato già anche per i sequel di "Red Notice".