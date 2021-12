È morta Betty White

LOS ANGELES - L'amatissima attrice e comica statunitense Betty White è purtroppo deceduta questa mattina, a soli 17 giorni dal suo 100esimo compleanno.

Lo ha reso noto il portale TMZ, che ha avuto conferma da fonti ufficiali di polizia.

L'attrice è considerata una leggenda della TV statunitense: dal 1939 in poi ha partecipato ad un lunghissimo elenco di serie e di show televisivi, ottenendo cinque "Primetime Emmy Awards" e anche un Grammy nel 2012. È poi stata nominata per diversi Golden Globes.

Il ruolo per cui Betty White è più conosciuta è probabilmente quello di Rose Nylund in "The Golden Girls", andato in onda dal 1985 al 1992.