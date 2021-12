Kim Kardashian ha spoilerato il finale di "Spider-Man: No Way Home" su Instagram

LOS ANGELES - Kim Kardashian ha scatenato le ire di milioni di follower, dopo aver spoilerato il finale di "Spider-Man: No Way Home" su Instagram.

La reality star e imprenditrice ha pubblicato nelle Stories indicazioni sul finale del film con Tom Holland. Il post è stato poi rimosso, ma ciò non è bastato per calmare molto dei suoi seguaci social. «Kim Kardashian mi ha appena spoilerato Spider-Man, lo dovevo guardare domani. Ero stato così bravo a evitare spoiler fino a quella storia su Instagram». O ancora: «Il bisogno non necessario e privilegiato del suo narcisismo è potente in lei».