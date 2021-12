BTS: tre membri testati positivi al Covid

SEOUL - Tra lavoro, tempo libero e incontri natalizi, il Covid se la viaggia. E nemmeno le star hanno fortuna. Il gruppo sudcoreano di K-pop BTS ha annunciato che tre dei suoi componenti sono stati testati positivi al virus. Nessuno di loro mostra sintomi gravi.

Suga, RM e Jin sono i tre musicisti che al ritorno dagli Stati Uniti sono risultati positivi al Covid-19. All'arrivo si erano sottoposti a un PCR e tutti erano risultati negativi. Ma durante il periodo di quarantena preventiva hanno iniziato a mostrare dei lievi sintomi. Suga si è testato per la seconda volta venerdì, mentre RM e Jin il giorno seguente, esito: positivo per tutti quanti. La Abc scrive che Suga ha avuto diversi incontri personali negli Stati Uniti durante il tempo libero concesso alla boyband.

L'agenzia che si occupa dei BTS, la Big Hit Music, ha riportato in una nota condivisa ieri sera che RM è l'unico a non avere particolari sintomi. Al contrario, Jin ha la febbre e anche Suga non sta molto bene. I due si stanno curando a casa secondo le disposizioni delle autorità sanitarie sud coreane. Gli altri componenti, J-Hope, Jungkook, V e Jimin, non avrebbero contratto il virus. Tutta la band ha ricevuto la seconda dose ad agosto.