Com'è andata la serata da sold-out di “Lugano in the Cage”

LUGANO - Pubblico delle grandi occasioni questo sabato al Conza di Lugano per Lugano in the, l'evento di MMA che ogni anno cresce in popolarità ma «soprattutto qualità», ci tiene a precisare l'organizzazione. Un sold-out che ha garantito una serata caldissima, di grande tifo e all'insegna della sportività.

Nella card ricca d'incontri è senz'altro da segnalare il ricco bottino degli atleti ticinesi con le vittorie per KO di Xavier Mastrosimone (Fight Gym Club), Chadrack Mafema (Restless Gym Lugano) e Francesco Ippolito (Restless Gym Lugano).

Un pareggio invece per Luciano Vergnano (Broa Bjj Lugano) mentre vince suo fratello Francesco (sempre Broa Bjj Lugano) e vince anche Siarhei Varabyou (Broa Bjj Lugano).

Nel derby ticinese fra Stefano Baumgartner (Centro Coraticum Bellinzona) e Alex Pastore (Old School Fighting Lugano) si aggiudica il match il primo, ai punti.

«Siamo stati felicissimi di rivedere all’angolo di Alex Pastore il maestro Alberto Bastianelli che quest’anno ha vinto la sua battaglia personale contro un brutto male ed è tornato ad allenare», commenta emozionato l'organizzatore Maurizio Niceta, «un grosso abbraccio e spero che il suo atteggiamento positivo durante questo periodo della sua vita sia un esempio per molti».

Da segnalare il ricovero lampo del main eventer Paolo Zorbi (Hammer Gym Lugano) sorpreso da un'appendicite acuta fulminate prima di salire sul ring e operato d'urgenza.