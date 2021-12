Il nuovo Spider-Man sbanca il box office mondiale

LOS ANGELES - "Spider-Man - No Way Home", il nuovo capitolo che vede protagonista Peter Parker, ha decisamente iniziato bene il suo viaggio nei cinema. Il film si è infatti piazzato al terzo posto della classifica dei migliori esordi di sempre nel primo weekend di programmazione a livello mondiale, dopo "Avengers: Endgame" e "Avengers: Infinity War". Insomma, l'unione tra il protagonista Tom Holland e la Marvel è una vera e proprio sicurezza: l'attore è infatti presente in tutti e tre i film sul podio.

Il nuovo Spider-Man ha incassato nel primo fine settimana di uscita ben 587'200'000 dollari in tutto il mondo ("Avengers: Endgame" aveva invece superato il miliardo).

Per quanto riguarda la Svizzera, "Spider-Man: No Way Home" si è posizionato al secondo posto della classifica dei film più visti della settimana, dopo "House of Gucci". Tuttavia bisogna tenere in considerazione il fatto che l'ultimo capitolo dell'Uomo Ragno è uscito solamente il 15 dicembre. Nella settimana appena trascorsa il film è stato visto da 10'924 persone ("House of Gucci" invece da 22'293).