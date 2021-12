Arisa ha vinto “Ballando con le Stelle”

ROMA - La cantante italiana Arisa ha vinto l'edizione 2021 di Ballando con le Stelle in onda sabato sera su Rai 1. Con lei, in finale, il maestro di ballo Vito Coppola con il quale ha da subito avuto un fortissimo feeling tanto che si è parlato di flirt (smentito) dopo un bacio al termine di una performance.

«Non me l’aspettavo assolutamente, grazie infinite per avermi fatta arrivare a questo punto. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio», ha commentato a caldo Arisa parlando anche del suo percorso, «sono cambiata perché ho scoperto che mi piace ballare, mi sento una dei tanti che si mettono in gioco: possono fallire e possono farcela. In questo caso secondo me io un po’ ce l’ho fatta».

Seconda classificata la modella Bianca Gascoigne, terzi - a parimerito - Morgan e Sabrina Salerno che si è però aggiudicata il premio della giuria.

Imago/Emmefoto