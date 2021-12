L'attrice di "Parasite" Park So-dam è stata operata per un cancro tiroideo

SEUL - Il tour cancellato, il letto di ospedale e un carcinoma maligno. L'attrice di "Parasite" Park So-dam è stata operata per rimuovere un cancro tiroideo papillare. Per questo non ha partecipato al tour di presentazione di "Special Delivery".

È arrivata sulla bocca della critica mondiale grazie al suo ruolo nel film "Parasite" di Boon Joon-Ho, uscito nel 2019. Park So-dam aveva recitato fino ad allora soprattutto parti in pellicole del cinema indipendente. L'attrice sudcoreana si era sottoposta recentemente a un controllo sanitario di routine, ma la tiroide della 30enne aveva presentato dei problemi. Le era poi stato diagnosticato un cancro tiroideo papillare, che è un tipo di carcinoma molto comune e, in generale, da cui si guarisce nove volte su dieci.

L'informazione è stata comunicata in una nota della ArtistCompany, l'agenzia che si occupa della carriera dell'attrice. Park So-dam si è detta «molto delusa», perché a causa dell'intervento ha dovuto cancellare il tour di presentazione del suo prossimo film di azione e crimine "Special Delivery", nel quale ha il ruolo di protagonista. Come riporta la Cnn, «l'attrice si concentrerà sulla sua guarigione in modo che possa vedervi tutti sani in futuro, e, in qualità di suoi agenti, faremo del nostro meglio per aiutarla a recuperare la sua salute».

Keystone