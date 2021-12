Charlene sarebbe ricoverata in Svizzera per crisi di rabbia e dipendenza da sonniferi

MONACO - Charlene di Monaco sarebbe ricoverata in una esclusiva clinica svizzera per risolvere una potenzialmente pericolosa dipendenza da sonniferi, che avrebbe dato origine a delle crisi di rabbia. L'indiscrezione è stata lanciata dal magazine francese Voici, che cita un episodio raccontato da una fonte vicina al palazzo monegasco: Charlene, in uno di questi momenti di furia, avrebbe colpito e ferito la sua dama di compagnia. Per placarla sarebbe stato necessario l'intervento delle guardie di sicurezza.

Nessuna conferma e smentita, al momento, dall'entourage del principe Alberto. Charlene è tornata dal Sudafrica solo da qualche settimana, dopo un'assenza lunga mesi a causa di alcuni problemi di salute.