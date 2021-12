Adele ha annunciato la sua prima residenza artistica a Las Vegas

LAS VEGAS - Prenderà il via il 21 gennaio 2022 la residenza (artistica) di Adele al Caesars Palace Hotel di Las Vegas.

La superstar britannica si esibirà due volte alla settimana, il venerdì e il sabato e fino al 16 aprile, al Colosseum del celebre albergo e casinò. Le prevendite per gli show intitolati "Weekends with Adele" sono già partite. I fan avranno quindi 12 settimane di tempo per poter assistere dal vivo al ritorno sulle scene della cantante britannica, tornata in auge con il suo nuovo album "30", uscito nei giorni scorsi.

La location prescelta conta 4100 posti e si presta piuttosto bene per i tipici concerti di Adele, che alterna l'esecuzione dei suoi brani alle chiacchierate con il pubblico, con molta ironia e battute. Il Colosseum è già stato il luogo prescelto per i concerti di Elton John, Mariah Carey, Celine Dion, Cher e altri ancora.