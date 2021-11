Quella volta che Bradley Cooper si trovò un coltello puntato nella metro: «Una cosa da matti»

NEW YORK - Meglio non girare per la metropolitana New York con gli AirPods e la musica, è il consiglio di Bradley Cooper che ha recentemente voluto raccontare la sua esperienza di tentativo di rapina all'arma bianca, avvenuta nella Grande Mela nel 2019.

«Ero lì che camminavo e palesemente non stavo facendo attenzione, mi sono accorto che qualcuno mi aveva raggiunto e mi stava marcando stretto. Pensavo a un fan che voleva un selfie, invece...», racconta l'attore al collega Dax Shepard nel suo podcast per Spotify come riportato da People, «... invece aveva un coltello in mano e me lo puntava proprio addosso, ricordo di aver pensato: “È proprio un bel coltello, sembra davvero vissuto, chissa quanti anni ha?"».

«Di solito quello che dicono di fare in questi casi è non mettersi a correre perché si rischia una pugnalata dritta nella schiena, invece è proprio quello che ho fatto», ha spiegato Cooper, «gli ho colpito il braccio armato, sollevandolo, e sono scappato via. Poi mi sono nascosto e ho chiamato la polizia. Quando è passato ho iniziato a fargli delle foto e lì è stato lui che ha iniziato a correre, e io per un po' l'ho inseguito. Una cosa davvero da matti».

Fermata successiva, il commissariato: «Ho spiegato agli agenti quello che era successo e ho mostrato loro le foto. Continuavano a dirmi: "Ma è sicuro di non essere ferito? Controlliamo bene che non sia ferito", perché in questi casi a causa dell'adrenalina si rischia di non rendersi conto di esserlo».