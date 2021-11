Tom Holland sarà Spider-Man per (almeno) altri tre film

NEW YORK - L'attore britannico Tom Holland sarà ancora Spider-Man per almeno altri 3 film targati Sony e che rientreranno nel canone dell'Universo espanso Marvel (MCU) di Disney.

A darne conferma è proprio Sony Pictures che, in un'intervista al magazine Fandango, ha svelato oggi i piani per una nuova trilogia dopo quella che si completerà con l'arrivo nelle sale di ”Spider-Man: No Way Home”.

Una notizia che conferma, comunque, il sodalizio fra Sony e Disney per quanto riguarda uno dei supereroi più famosi in assoluto (la cui “proprietà condivisa” aveva generato diverse discordie in passato fra le due aziende) così come la volontà del 25enne di ritornare nei panni di Peter Parker.

Una cosa non proprio ovvia, anche perché di recente Holland si era detto abbastanza scettico a riguardo, confermando la voglia di ritornare ma sostenendo anche che potesse essere giusto passare il testimone, magari a un attore di colore, che avrebbe potuto interpretare l'altro alter-ego dell'Uomo Ragno, ovvero Miles Morales.