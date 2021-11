Due fiabe ticinesi da mettere sotto l'albero

LUGANO - Con il Natale alle porte e con la ricerca spesso e volentieri complessa di un regalo, quest'anno perché non mettere sotto l'albero due libri illustrati per i più piccoli, soprattutto se sono portatori di un bel messaggio?

Gli scrittori, inoltre, sono due ticinesi con la (gran bella) passione di raccontare storie. Vi abbiamo stuzzicati? Allora ve li raccontiamo un po' più nel dettaglio.

“La fuga di Margherita”, di Stefano Bernaschina e pubblicato da Fontana Edizioni con le illustrazioni di Lisa Albizzati, è il secondo episodio della saga dei trenini animati de “Le avventure di Ciuf”. «Ho questa passione per le fiabe da sempre», ci racconta Stefano, «l'arrivo di mio figlio Diego nel 2018 l'ha trasformata in qualcosa di più concreto. L'universo narrativo di Ciuf lo abbiamo creato assieme, nel momento della buonanotte». Di che parla questa nuova avventura del piccolo e simpatico trenino? «Il punto focale, questa volta, è la sua compagna di viaggio Margherita che si trova in difficoltà ma risolvere tutto sarà l'amicizia». Entrambe le fiabe sono indicate a un pubblico dai 3 ai 7 anni.

“Misha, il re dei trovatelli”, di Ramona Pianezzi e pubblicato da Fontana Edizioni con le illustrazioni di Lisa Albizzati, vuole invece raccontare una storia vera, quella del cagnolino adottato dall'autrice: «il libro parla della storia vera di Misha, un randagio salvato a 6 mesi da un canile in Bosnia e portato qui da noi dall'Associazione Adotta un cane in Ticino», spiega Ramona, «quando è arrivato era denutrito, sporco e molto pauroso. Nei 20 capitoli della storia, racconto l'evoluzione di un rapporto di fiducia e di amore reciproci». Una lettura consigliata, quindi, per tutta la famiglia: «visti i diversi temi trattati può portare spunti e discussioni tanto nell'ambito famigliare quanto a livello scolastico». Il libro può essere acquistato in tutte le librerie del cantone e scrivendo una mail a Ramona.

Ramona Pianezzi