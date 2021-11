Alicia Keys a Expo 2020

DUBAI - La cantante statunitense Alicia Keys si esibirà a Expo 2020 Dubai il 10 dicembre in un concerto che coinciderà con la data di lancio del suo ultimo doppio album intitolato 'Keys'. La 15 volte vincitrice del Grammy Award canterà nella Al Wasl Plaza come prima artista internazionale a esibirsi per la serie Infinite Nights.

Lo spettacolo - riferisce un comunicato di Expo - sarà trasmesso in streaming e sfrutterà la cupola di proiezione a 360 gradi della piazza simbolo di Expo 2020, per «celebrare 20 anni di eccezionale successo musicale per una sola notte esclusiva», attraverso nuovi arrangiamenti dei più grandi successi di Keys e il nuovo materiale dal suo doppio album in uscita.

«Esibirsi alla serie Infinite Nights di Expo 2020 Dubai sarà un'esperienza incredibile», ha detto la cantante. «Keys significa lasciare andare tutto ciò che ti trattiene e sfondare i soffitti invisibili sopra di noi! Rispecchia perfettamente i valori di Expo».

Alicia Keys si esibirà dalle ore 22 degli Emirati Arabi Uniti (le 19 in Svizzera) il 10 dicembre. Il concerto sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo su www.virtualexpodubai.com e disponibile per la visione su più canali, tra cui Expo TV su Youtube, Facebook e Oculus (VR).