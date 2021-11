I cinque milioni tra Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio (e la disparità salariale tra i sessi)

LOS ANGELES - Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono i protagonisti di "Don't Look Up", film di Adam McKay che uscirà nei cinema l'8 dicembre e la vigilia di Natale sarà in streaming su Netflix.

I due premi Oscar spiccano su un ricchissimo cast (che comprende Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Ron Perlman e molti altri). Intervistata da Vanity Fair, Lawrence ha toccato il tema della disparità salariale che l'ha interessata in prima persona: per il film lei ha guadagnato 25 milioni di dollari, cinque milioni in meno di DiCaprio.

«Guarda, Leo guadagna di più al box office di me» ha concesso la 31enne. «Sono estremamente fortunata e felice del mio accordo», ha risposto prima di approfondire il tema della disparità retributiva tra i sessi in generale. «Ma in altre situazioni, quello che ho visto - e sono sicura che anche altre donne nel mondo del lavoro lo hanno visto - è che è estremamente scomodo chiedere informazioni sulla parità di retribuzione. E se metti in dubbio qualcosa che sembra disuguale», viene detto «che non è disparità di genere, ma non possono dirti di cosa si tratta esattamente».