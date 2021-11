Fedez, un primo passo verso le elezioni politiche?

MILANO - Una trovata di marketing o il primo segnale di una futura svolta professionale? Solo il tempo svelerà quali sono le carte che Fedez intende giocare e se nel suo mazzo ci sia anche l'intenzione di scendere nel campo della politica. Ciò che invece possiamo già dire con certezza è che il rapper italiano ha ufficialmente registrato un dominio sul web che sembra lanciare un messaggio chiaro: fedezelezioni2023.it.

L'indirizzo in questione rimanda a una pagina che risulta ancora inattiva e, scrive il Corriere della Sera, è stata acquistata dalla ZDF, società di proprietà dell'artista. E quel 2023 richiama quella che sarebbe la prossima scadenza elettorale qualora la legislatura attuale in Italia arrivasse, come tutto sembra lasciar presagire, alla sua naturale conclusione, tra un anno e mezzo.

Detto ciò, immaginare un futuro a tinte politiche per Fedez appare tutt'altro che fuori luogo dato che il rapper italiano ha dimostrato di avere ormai una certa consuetudine nel far sentire la propria voce sulle tematiche più calde che animano le discussioni nella vicina Penisola. Si ricordano l'attacco diretto alla Lega e Matteo Salvini e lo scontro con Rai3 in occasione dell'ultimo Primo maggio - e che "reclamò" per giorni spazio in televisione e sulle prime pagine dei giornali italiani - così come la partecipazione attiva sulla questione del DDL Zan, affossato alla fine del mese scorso.