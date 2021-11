La stagione di Natale è cominciata, Mariah Carey ha cantato

NEW YORK - Neve, amore e sguardo incantato. Mariah Carey è tornata anche quest'anno con il suo singolo di Natale. Non mancano le luci, i pigiami e gli invitati speciali. Inoltre, nel video rilasciato poche ore fa su Youtube, appaiono anche i suoi due figli.

La cantante ha scelto per la sua nuova canzone dai toni natalizi due musicisti: Khalid e Kirk Franklin. I tre siedono insieme in un salotto addobbato, bevono cocktail e suonano il piano. Il titolo è "Fall in love at Christmas". Il tema, insomma, non cambia mai. Il consiglio di Mariah Carey per un Natale riuscito è trovare l'amore e, forse, baciarsi sotto al vischio. Ma soprattutto nel testo viene chiesto agli ascoltatori di pregare tutti insieme, così che «tutta l'umanità possa trovare l'amore».

Sulla conclusione, la canzone prende ritmo e arrivano diverse persone a dare sostegno canoro. Inoltre appaiono i due gemelli della 52enne, Morocann e Monroe, che abbracciano amorevolmente la mamma.

Ma per Mariah Carey le novità di questo Natale non finiscono qui. A dicembre sarà disponibile uno speciale su Apple Tv+: "Mariah's Christmas: The magic continues".