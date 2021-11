Il monologo di Madame in tv: «Prendevo ansiolitici come fossero acqua. Lo stomaco chiuso. Non mangiavo».

ROMA - A soli 19 anni Madame - vero nome Francesca Calearo - è una delle artiste di maggiore successo della scena musicale italiana. Nel 2021 ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo con il brano “Voce” e in estate ha ottenuto un enorme successo con “Marea”. Mentre diventava una star, però, Madame stava male. L’ha confessato in tv, durante l’ultima puntata del “Le Iene” che l’ha vista co-conduttrice accanto a Nicola Savino. In un monologo Madame ha raccontato di aver vissuto un lungo periodo in cui ha dovuto combattere contro la mancanza d’autostima e l’ansia.

«Autostima è amare se stessi. Comprendersi, accettarsi. Perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi. Anche le parti peggiori. Quelle che ci fanno soffrire e vorremmo cambiare. Ma se proviamo a cambiarle odiando ciò che siamo, facciamo un casino, sbreghiamo tutto», ha detto la cantante che ha poi confessato di aver esagerato con i farmaci per provare a sentirsi meglio.

«L’anno scorso sono stata ospite a ‘X Factor’ due volte - ha raccontato Madame -. Prima di salire sul palco ero sola dentro il camerino. Piangevo disperata: ‘Cosa ci faccio qua?’, ‘Non me lo merito’. Non mi riconoscevo. Non mi amavo. La verità è che sono stata di m… per anni. Pure a Sanremo, e con il disco d’esordio in uscita. Stavo male, sempre. Prendevo ansiolitici come fossero acqua. Lo stomaco chiuso. Non mangiavo. Non dormivo. Era un circolo vizioso». E a un certo punto Madame s’è sentita anche peggio: «Chiedevo alla gente: ‘Potete dirmi che senso date alla vostra vita?’. Da sola non riuscivo più a capirlo. È stato orribile, un dolore atroce».

Toccato il fondo, però, l’artista è riuscita a tirarsi su gettandosi sul lavoro, sulla sua musica. «In quel momento ho scritto una delle mie frasi più belle: ‘Non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire’. Poi mi sono detta: basta. Non puoi andare avanti così. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso». Madame ha soprattutto imparato «ad accettare le cose che accadono senza che io possa controllarle. Ad accettare me». E così ha sconfitto ansia e mancanza di autostima. «Ho stima di me perché so comprendermi, accettarmi e amarmi. Insomma, sto bene. E anche se non ho trovato la cura per lo star male, ho curato la paura di star male».