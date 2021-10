Rossano Rubicondi avrebbe sottovalutato la sua malattia, secondo Vladimir Luxuria

ROMA - «Come se mi fosse caduta una tegola in testa, alla notizia della morte di Rossano». Vladimir Luxuria ricorda così Rossano Rubicondi, modello e quarto marito di Ivana Trump, deceduto all'età di 49 anni a causa di un tumore.

«Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva fatto capire o intuire nulla del melanoma che poi lo ha portato a lasciarci così presto». Luxuria vinse l'edizione 2008 dell'Isola dei Famosi, alla quale prese parte anche Rubicondi. I due, in quell'occasione, non risparmiarono le litigate, ma a telecamere spente era nato un bel rapporto. «Ci siamo ritrovati fuori, ci siamo riabbracciati. Siamo andati diverse volte a cena fuori, lui era un viveur, sempre circondato da belle donne, gli piaceva la vita notturna».

«Credo che abbia sottovalutato la sua malattia, probabilmente non immaginava che lo avrebbe portato a una morte così in fretta» ha dichiarato all'agenzia stampa AdnKronos. «Era una persona gioviale, entusiasta, sempre allegra, piena di vita e di energia, amava raccontare tanti episodi e aneddoti». Luxuria fa un'ipotesi: «Forse non ha mai accettato l'idea che quella sua malattia avrebbe potuto mettere fine alla sua vita...».