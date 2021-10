Una campagna d'odio pianificata ha preso di mira Meghan e Harry

LOS ANGELES - Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati gli obiettivi di una campagna d'odio su Twitter. Una vera operazione pianificata e attentamente coordinata, secondo un rapporto pubblicato martedì da Bot Sentinel, il servizio di analisi del social network. L'osservazione di 114mila tweet riguardanti i Sussex ha permesso di stabilire che circa il 70% dei commenti d'odio proveniva da solamente 83 account.

Spiega il rapporto: «Utilizzando strumenti di analisi interni e di terze parti, stimiamo una copertura potenziale unica combinata di 17 milioni di utenti", afferma il rapporto. Abbiamo utilizzato connessioni di amici/follower, retweet e menzioni per identificare gli account che facevano parte della stessa rete di odio. La nostra ricerca ha rivelato che questi account si stavano coordinando sfacciatamente sulla piattaforma e almeno un account stava reclutando apertamente persone per unirsi alla loro iniziativa di odio su Twitter».

Molti di questi account erano già stati sospesi, ma gli utenti avevano trovato degli escamotage per tornare attivi - incluso spacciarsi come pagina "parodia". «Alcuni userebbero un linguaggio in codice razzista su Meghan, duchessa del Sussex, per evitare di essere scoperti» afferma Bot Sentinel. «Abbiamo anche osservato che diversi account bloccano o disattivano completamente i loro profili per preservare i loro account».

Bot Sentinel ha anche scoperto che l'algoritmo di Twitter ha suggerito attivamente di seguire alcuni degli account di odio dopo averne visualizzati solo due. Un portavoce dell'azienda ha spiegato a BuzzFeed News che è in corso un'indagine e assicura: «Prenderemo provvedimenti sugli account che violano le regole di Twitter».