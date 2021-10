Da Davesco a Brisbane, per diventare virale su TikTok

DAVESCO - Ticinese di nascita ma, ormai, australiano d'adozione e... virale su TikTok per caso. Questa la storia di Andy, originario di Davesco, ma finito per amore a Brisbane: «L'ho conosciuta durante uno dei miei viaggi attorno al mondo», ci racconta parlando della moglie con la quale condivide il profilo TikTok bushlivin_brisbane ("viverenellaboscaglia_brisbane", trad. nostra).

Sulla pagina social, le loro avventure con il lato più selvatico dell'Australia. In particolare ha suscitato un certo interesse sul web - con una copertura mediatica internazionale di un certo livello - le vicissitudini del luganese con un plover. Un uccello trampoliere della famiglia dei pivieri.

«In genere sono piuttosto calmi», ci racconta Andy, «ma diventano particolarmente aggressivi durante la stagione della nidificazione. In quel video particolare, stavo portando il nostro bidone della spazzatura nell'area di raccolta predisposta e l'uccellino mi ha attaccato ripetutamente. Per evitare qualche bernoccolo mi sono dovuto nascondere proprio dietro al contenitore in plastica!».

«Insomma», aggiunge scherzoso, «come spesso si dice qui in Australia: “Everything tries to kill you” (tutto tenta di ucciderti, ndr.)».

bushlivin_brisbane/DG