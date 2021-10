Ryan Reynolds si prende un periodo di pausa dai film

LOS ANGELES - Si prenderà un po' di tempo per sé, «un piccolo periodo sabbatico», dal cinema l'attore Ryan Reynolds che ha da poco ultimato le riprese del film natalizio di Apple+ “Spirited”: «Non c'è momento migliore per prendersi una breve pausa dai film», ha postato su Instagram l'attore, «mi mancherà tantissimo lavorare con gente così simpatica e talentuosa», ha aggiunto facendo riferimento alla troupe della pellicola.

In “Spirited”, una rilettura in chiave musical e commedia de “Il canto di Natale” di Dickens, Reynolds veste nei panni di un giovane alter-ego di Scrooge. Con lui anche Will Ferrell (che sarà lo Spirito del Natale presente) e Octavia Spencer.

Per Reynolds, il 2020 è stato un anno di grandi impegni e soddisfazioni con il record d'incassi “Free Guy”, che è passato anche per la Piazza Grande di Locarno, e l'imminente blockbuster per Netflix “Red Notice” con Dwayne Johnson e Gal Gadot.