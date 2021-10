LOS ANGELES - Cillian Murphy sarà il protagonista di "Oppenheimer", il nuovo progetto cinematografico firmato Universal di Christopher Nolan.

Il film, che dovrebbe entrare in lavorazione all'inizio del prossimo anno, uscirà nelle sale il 21 luglio 2023.

Non è la prima volta che Nolan e Murphy collaborano, anzi: l'attore irlandese ha già fatto parte del cast de "Il cavaliere oscuro", "Inception" e "Dunkirk". Il 45enne si calerà nei panni di J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico considerato tra i padri della bomba atomica e «l'uomo enigmatico che ha rischiato di distruggere il mondo per cercare di salvarlo», come lo ha definito la casa di produzione nell'annunciare il film.

L'opera è tratta dal libro del 2005, vincitore del premio Pulitzer, "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Nolan, oltre alla regia, si occuperà anche della sceneggiatura.