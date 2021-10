David Lee Roth si ritira dalle scene musicali

LAS VEGAS - David Lee Roth, cantante dei Van Halen, ha annunciato di volersi ritirare dalle scene musicali. L'artista, oggi 67enne, lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Las Vegas Review-Journal: «Getto la spugna, vado in pensione».

"Diamond Dave", insieme al chitarrista Eddie Van Halen, durante gli anni '70 e '80 avevano conosciuto un grande successo grazie anche ai brani "Dance the night away" e "Jump". Il gruppo in 40 anni ha venduto 80 milioni di dischi.

E proprio David Lee Roth durante l'intervista ha ricordato «la scomparsa del mio amato compagno di classe», avvenuta quasi un anno fa.

Il cantante si esibirà per l'ultima volta i primi di gennaio alla House of Blue di Las Vegas. «Ho dato tutto quel che potevo. È stata una splendida corsa, straordinaria: non ho rimpianti, né nulla da dire su chicchessia. Mi mancherete tutti» ha infine dichiarato.