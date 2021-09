Shakira a passeggio nel parco con il figlio, attaccata da dei cinghiali

BARCELLONA - Stava camminando in un parco con suo figlio, quando due cinghiali li hanno attaccati. Lo ha raccontato la cantante colombiana Shakira, in una serie di storie pubblicate su Instagram. Il suo non è un episodio isolato nella penisola Iberica.

Sui social racconta come i cinghiali le abbiano strappato via la borsa che conteneva portafogli e telefono: «Hanno distrutto tutto». È riuscita a recuperarla e ad allontanarsi con il figlio. Nella storia su Instagram dice inoltre al figlio Milan, che ha avuto con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué: «Racconta la verità. Dì come mamma ha tenuto testa ai cinghiali».

Ciò che è successo a Shakira non è nuovo in Spagna. Solo nel 2016 la polizia ha ricevuto quasi 1'200 segnalazioni di cinghiali che stavano attaccando dei cani, saccheggiando le ciotole di cibo per gatti, bloccando il traffico e caricando delle macchine in città. La Bbc riferisce di un caso in cui un poliziotto nel 2013 aveva ferito il suo partner tentando di sparare a un cinghiale.