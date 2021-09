In piazza per la “liberazione” di Britney

NEW YORK - Da Londra a Los Angeles, dove sta per riunirsi la corte per un'udienza cruciale per il futuro di Britney Spears, militanti del movimento #Free Britney sono scesi in piazza per chiedere la "liberazione" della principessa del pop dal giogo paterno.

Manifestanti e stuoli di giornalisti si sono radunati sotto la Stanley Mosk Courthouse dove la giudice Brenda Penny si prepara a esaminare la petizione dei legali di Britney per rimuovere il padre Jamie dal ruolo di "tutore" delle finanze della figlia.

È dal 2008, dopo un paio di crolli nervosi sotto l'occhio delle televisioni che la cantante è sottoposta ai controlli della "custodianship", un istituto legale riservato di solito alle persone molto anziane e comunque non più capaci di intendere e di volere.