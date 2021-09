Le Kardashian tornano sotto le luci della ribalta con un nuovo show firmato Hulu

HOLLYWOOD - Le Kardashian sono tornate sul set. Kim ha pubblicato una foto in una storie di Instagram in cui inquadrava un microfono appoggiato sulla sua gamba, con la dicitura "Giorno uno". La famiglia Jenner-Kardashian ha firmato un contratto con Hulu che dovrebbe durare diversi anni.

A dicembre avevano annunciato che le ultime puntante dello show decennale "Keeping up with the Kardashians" sarebbero state trasmesse nei primi mesi del 2021. Poi la serie sarebbe stata interrotta. I fan le avevano seguite in quell'avventura per 15 anni, seguendo la loro crescita da star televisive a influencer moderne, con i figli che pian piano nascevano e business che fiorivano. Lo stop della serie aveva sconvolto il mondo dei social. Ma già mentre annullavano il contratto, il servizio streaming Hulu annunciava che la famiglia aveva firmato un contratto di diversi anni.

La conferma è arrivata ieri, con Kim che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal nuovo set. Non è chiaro se il format della nuova serie sarà diverso da "Keeping up with the kardashians". Ma il content verrà rilasciato online entro la fine dell'anno. Kris Jenner ha dichiarato a Hollywood Life che «nel nuovo show vedrete la nostra famiglia crescere. I fan hanno sempre voluto che fossimo noi stessi».