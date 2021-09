Il James Bond del futuro non verrà deciso prima del 2022

LONDRA - Con l'arrivo nelle sale cinematografiche di "No Time To Die", si è ricominciato a parlare del sostituto di Daniel Craig. Per provare a mettere un freno alle illazioni selvagge è intervenuta Barbara Broccoli: la produttrice della saga di 007 ha dichiarato ai microfoni della Bbc che non è stata ancora presa nessuna decisione ufficiale in merito.

L'operazione di avvicendamento dell'attore non è prevista prima del 2022. «Non ci stiamo pensando per niente. Vogliamo che Daniel abbia il suo momento per celebrare. Il prossimo anno cominceremo a pensare al futuro».

Broccoli ha poi ripensato a quando, nel 2006, Craig ha sostituito Pierce Brosnan. «Potevamo vedere quanto fosse riluttante, perché sapeva che gli avrebbe cambiato la vita, come ovviamente è successo. Ha cambiato la sua vita, ma non lo ha trasformato».