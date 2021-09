I look più stravaganti, provocatori e irriverenti del Met Gala

NEW YORK - Ha avuto luogo ieri il gala benefico del Metropolitan Museum of Art di New York, ovvero il celeberrimo Met Gala.

È l'occasione per i Vip di sfoggiare i look più eccentrici, trasgressivi, folli. I fotografi sono andati in visibilio per il look completamente nero di Kim Kardashian (con il volto coperto), per quelli "politici" di Cara Delevingne e Alexandria Ocasio-Cortez e per i vari abiti svolazzanti o con strascichi chilometrici.

Tra gli ospiti si annoverano grandi nomi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, ma anche parecchi sportivi: dal pilota di Formula 1 Lewis Hamilton alla velocista Allyson Felix, dalla ginnasta Simone Biles al cestista Russell Westbrook, passando per - complice lo US Open appena concluso - una nutrita schiera di tennisti: le sorelle Williams su tutti, ma anche la giovanissima vincitrice di quest'anno Emma Raducanu.

