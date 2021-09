Lil Nas X è la “regina” degli eccessi di questi MTV Video Music Awards

Da fenomeno virale globale a provocante icona gay e afroamericana, sembra non volersi proprio fermare la corsa del rapper americano Lil Nas X che ieri sera agli MTV VMA di New York si è portato a casa l'ambitissimo premio per il video dell'anno con la sua “Montero (call me by your name)“.

Una serata, quella dei premi dei videoclip musicali della famosissima emittente americana, che è stata all'insegna delle star ma anche dello sfarzo e degli eccessi (soprattutto per quanto riguarda gli outfit, e guardando le foto nella gallery ci darete ragione).

Fra gli altri grandi vincitori citiamo Justin Bieber (Artista dell'anno), Olivia Rodrigo (canzone dell'anno, miglior esordiente). Per quanto riguarda i generi, a trionfare nell'hip-hop è stato Travis Scott, nel rock John Mayer e nel pop il già premiato Bieber. Premio alla carriera, invece, per i veterani rocker Foo Fighters.

keystone-sda.ch (Charles Sykes)