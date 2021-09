Zurigo consegna il suo premio alla carriera a Paul Schrader

ZURIGO - La 17esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF) premierà Paul Schrader con il suo premio alla carriera, il Lifetime Achievement Award.

Il 75enne, icona della "Nuova Hollywood", rititerà il riconoscimento al Convention Center di Zurigo venerdì 1° ottobre, prima di presentare il suo nuovo film "The Card Counter", da lui scritto e diretto. «È un sogno per me come cinefilo rendere omaggio a Paul Schrader allo ZFF. Paul fa il cinema americano nel modo in cui lo amiamo: divertente e socialmente critico allo stesso tempo» ha dichiarato il direttore artistico dello ZFF Christian Jungen. «Paul è uno dei grandi maestri di Hollywood che ha anche molto da condividere con noi sulla sua vita movimentata, motivo per cui non vediamo l'ora che arrivi il suo ZFF Masters».

Schrader parlerà con il pubblico zurighese della sua nuova opera, che vede Oscar Isaac nel ruolo di protagonista e dei film che ha scritto ("Taxi Driver", "Toro Scatenato" e "L'ultima tentazione di Cristo" su tutti) e che ha diretto ("American Gigolo", "First Reformed").