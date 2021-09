Una complicazione riporta la principessa Charlène di Monaco su un letto d'ospedale

DURBAN - Complicazioni dopo l'operazione. La principessa Charlène di Monaco ha avuto un collasso ed è stata ricoverata in ospedale. Solo pochi giorni fa il Principe Alberto in un'intervista della rivista People aveva detto che si sarebbero ricongiunti presto, più presto del previsto perché la donna sembrava riprendersi bene dall'operazione. Charlène non torna a Monaco da sette mesi.

Mercoledì notte la principessa è stata ricoverata al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, a nord di Durban, sotto falso nome. Era partita per il Sudafrica per intraprendere una campagna contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ma un problema di salute che ha intaccato gola, naso e orecchie l'ha costretta a sottoporsi a diversi interventi che hanno portato a non poche complicazioni. L'ultima l'altra notte. Ha avuto un collasso ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Solo la settimana scorsa la famiglia reale si era riunita. Il principe Alberto con i figli Jaques e Gabriella erano andati in Sudafrica a trovare Charlène. Al rientro Alberto aveva rilasciato un'intervista al magazine People in cui preannunciava il ritorno della principessa prima della fine di ottobre: «Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ questo lasso di tempo».

In una dichiarazione la cognata di Charlène, Chantell Wittstock, ha riferito che l'équipe medica del Netcare Alberlito Hospital stava ancora valutando la situazione, ma poteva già affermare che la principessa era in condizioni stabili.