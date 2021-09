Flavia Vento ai No Vax: «Perché non parlate degli effetti collaterali del vaccino Covid?»

ROMA - Flavia Vento è indubbiamente un volto piuttosto noto del mondo della televisione e dello show business italiano. Ora la 44enne romana, dopo la partecipazione all'edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, sembra aver concentrato la sua attenzione sui temi legati alla pandemia. Con posizioni vicine al complottismo e al negazionismo.

Emblematico il suo ultimo tweet: «#novax perché non parlate degli effetti collaterali del vaccino covid? Sapete quanta gente sta male dopo aver fatto il vaccino?». In sostanza, la showgirl accusa i No Vax di avere posizioni troppo "moderate" rispetto a quella che lei ritiene essere l'urgenza del momento.

Scorrendo la cronologia dei tweet si può osservare la formazione del Vento-pensiero sul tema Covid-19. Da «Cos'è il green pass?» del 4 agosto fino alla netta contrarietà della sua obbligatorietà, tre giorni dopo. «#GreenpassObbligatorio a breve mi vengono a prendere gli alieni non vedo l’ora povero mondo! Io vado su nibiru bye bye». E poi ancora: «Mi chiedo come la popolazione mondiale sia così scema! Per fortuna alcuni sono intelligenti!».