Addio a Don Everly, insieme al fratello Phil formò gli Everly Brothers

LOS ANGELES - «È con grande tristezza che ci spiace annunciare la scomparsa di Isaac Donald Everly. Lascia la moglie Adela, la madre Margaret, i figli Venetia, Stacy, Erin & Edan, i nipoti Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily & Esper».

Con questo comunicato è stata annunciata la morte all'età di 84 anni di Don Everly, leggenda della musica che, insieme al fratello Phil, diede vita agli Everly Brothers. Grazie a hit come "All I Have To Do Is Dream" e "Bye, Bye Love" la band ha venduto milioni di dischi nel corso di una carriera iniziata nella seconda metà degli anni Cinquanta e culminata nel 1986 con l'inserimento nella Rock 'n Roll Hall of Fame.

Il fratello Phil era morto nel 2014. «Don ha vissuto secondo ciò che sentiva nel suo cuore. Don ha espresso la capacità di vivere i suoi sogni... con la sua moglie e anima gemella, Adela, e condividendo la musica che lo ha reso un Everly Brother» ha dichiarato un portavoce al Los Angeles Times.