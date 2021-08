David Guetta spera che «tutti si vaccinino» e che «si esca molto velocemente» dalla pandemia

PARIGI - David Guetta si è detto «molto sorpreso dall'attuale dibattito» che si è venuto a creare sul tema della vaccinazione contro il coronavirus.

Il celebre Dj francese, che sabato ha tenuto l'unico concerto programmato in Francia per il suo 2021, ha dichiarato al quotidiano Dauphiné Libéré che «questa estate, non ci sono molte opzioni in Europa, dove la maggior parte degli avvenimenti sono stati annullati». Situazione del tutto differente negli Stati Uniti: «In Florida, le persone non indossano le mascherine, tutti i ristoranti e i club sono aperti. A Las Vegas, i casinò sono aperti. Sono rimasto sbalordito dalla differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa».

Guetta spera che «se ne esca molto velocemente» dalla pandemia «e che tutti si vaccinino». Una presa di posizione chiara e necessaria in questa fase storica, spiega il 53enne: «Non parlo mai di politica, ma oggi, la posta in gioco mi sembra importante per tutti».