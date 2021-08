Una mini-reunion de "Il trono di spade" tra Emilia Clarke e Jason Momoa

LOS ANGELES - Una mini-reunion de "Il trono di spade" è andata in scena nel fine settimana: Emilia Clarke e Jason Momoa si sono incontrati con il pretesto di celebrare il compleanno di David Benioff, co-creatore della serie (che in realtà cade tra più di un mese).

È stata comunque l'occasione per rivedersi per i due colleghi, che hanno sfoggiato grandissimi sorrisi (come si può vedere nelle foto postate su Instagram da entrambi). «Luna della mia vita. Sei meravigliosa ti amerò per sempre» ha scritto il 42enne.

