Tommy Dorfman di "Tredici" fa coming out: «Sono una donna, una donna trans»

LOS ANGELES - La notizia non coglierà troppo di sorpresa chi la segue sui social, ma l'annuncio rappresenta comunque un'ulteriore, importante svolta nella vita di Tommy Dorfman. In un'intervista a Time, l'interprete di "Tredici" ha fatto coming out rivelando di essere una donna trans.

«Ormai da un anno, in privato, mi identifico e vivo come una donna, una donna trans», ha dichiarato la 29enne. «Il mio pronome è "lei". Il mio nome è Tommy», ha aggiunto.

Sposata dal 2016 con Peter Zurkuhlen, nel 2017 l'attrice aveva fatto sapere di essere non-binaria, di non identificarsi cioè né come uomo né come donna. Ora, un nuovo coming out: «Considero la giornata di oggi come un presentarmi nuovamente in quanto donna, dopo aver fatto una transizione medica», ha spiegato.

La 29enne documentava da qualche tempo su Instagram la sua ricerca di un aspetto sempre più femminile, ma non aveva ancora parlato di riassegnazione di genere. Anzi, aveva volutamente evitato di dare spiegazioni: «In quanto persona che ha a che fare con un pubblico, però, ho imparato che il mio rifiuto di chiarire può privarmi della libertà di controllare la mia propria narrazione», ha affermato.

Le sue forme, del resto, iniziavano a tradire il mutamento in corso. «Con questa transizione medica si è parlato del mio corpo e la cosa iniziava a sopraffarmi», ha confessato.

In un post su Instagram, Dorfman ha ringraziato «ogni singola persona trans che ha percorso questo cammino, ha infranto barriere e ha rischiato la propria vita per vivere autenticamente e radicalmente come se stessa prima di me».

Tommy Dorfman è stata Ryan Shaver nella 1a e 2a stagione di "Tredici" ed è tornata a comparirvi nella quarta come ospite speciale. Incentrata sulle "13 Reasons Why", le "Tredici" ragioni che hanno spinto il personaggio di Hannah Baker al suicidio, la serie di Netflix ha raccolto lodi e critiche per come ha affrontato questo e altri temi delicati legati all'adolescenza.