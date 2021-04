Elisabetta, un 95esimo compleanno privato (causa lutto)

LONDRA - È un 95esimo compleanno segnato dal lutto, quello che la regina Elisabetta II celebra oggi.

Come ricorda l'account social della Royal Family britannica, la sovrana nacque alle 2.40 del mattino ora locale al numero 17 di Bruton Street nel quartiere londinese di Mayfair. È la prima figlia dei duchi di York che, qualche anno dopo, diventarono re Giorgio VI e la regina Elisabetta.

Non essendo ancora concluso il lutto per la scomparsa del consorte, il principe Filippo, la regina non festeggerà pubblicamente la ricorrenza e passerà la giornata nel castello di Windsor. Probabilmente riceverà la visita di alcuni famigliari, ma non sono previste le tradizionali salve di cannone, né una nuova foto ufficiale rilasciata da Buckingham Palace.

Tra i primi a fare gli auguri alla monarca è stato il primo ministro britannico Boris Johnson: «Vorrei inviare i miei auguri più calorosi a Sua Maestà la Regina per il suo 95esimo compleanno. Ho sempre avuto la più alta ammirazione per Sua Maestà e per il suo servizio a questo Paese e al Commonwealth. Sono orgoglioso di servirla come Primo Ministro».