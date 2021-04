Da "Il castello delle cerimonie" a Soletta

SANT'ANTONIO ABATE - Qualche giorno fa Davide Gaetano, uno dei protagonisti del reality show "Il castello delle cerimonie", aveva lanciato un grido d'allarme sui social (vedi post sotto) a nome di tutta una categoria: quella dei lavoratori stagionali della ristorazione.

«Ho bisogno di muovermi, di avere contatto, di avere senso nella mia vita, ma principalmente di lavorare!! Quindi se mi aiutate sono a completa disposizione...» ha scritto il 53enne su Instagram. Sono bastati pochi giorni ed è arrivata la risposta: il caposala del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, sta per trasferirsi in Svizzera, più precisamente a Zuchwil, nel canton Soletta.

Lo ha spiegato lui stesso nel corso di un'intervista a Napoli Today: «Dopo tanti messaggi di solidarietà, sono arrivate anche delle offerte di lavoro. Purtroppo in tanti, soprattutto tra gli stagionali, stanno vivendo queste difficoltà. In tanti mi hanno teso una mano e la proposta più importante è arrivata dalla Svizzera. Dei ristoratori di Soletta mi hanno contattato su Instagram dicendomi ‘Non è possibile pensare che una persona solare come te, il giullare di corte, colui che ci ha fatto vivere momenti spensierati, stia vivendo questo dramma. Devi assolutamente venire qua, anche se non parli il tedesco, e ti vieni a prendere una boccata d’aria’. Quindi, mi hanno fatto una proposta di lavoro meravigliosa».

La partenza è prevista per domani. Destinazione il ristorante Terra Mia, a forte impronta italiana, che aprirà all'inizio di maggio. Per il momento Gaetano si trasferirà da solo, lasciando in Campania la moglie e i tre figli. «Dopo un anno e mezzo di fermo ho un po’ di situazioni da risolvere. Ho bisogno di rifocillarmi sia psicologicamente che economicamente. Vado in Svizzera perché la proposta è molto vantaggiosa. Faccio un sacrificio: inizio a salire io, mi distacco, e poi si vedrà. Devo iniziare a lavorare e portare qualche risultato a casa».

La Svizzera, quindi, come terra di opportunità: «Rispetto all’Italia c’è un’altra gestione. Se in Italia, ad esempio, mentre sei in zona rossa resti in balia del nulla, in Svizzera lo Stato ti aiuta e non vieni lasciato solo a te stesso». Gaetano volta pagina ma i rapporti con la famiglia Polese, che gestisce La Sonrisa, non sono rotti: «Loro purtroppo non stanno lavorando da un anno e stanno vivendo gli stessi disagi di tutti i ristoratori. Vivono di eventi, ma purtroppo è tutto fermo. Noi dobbiamo guardare oltre e dopo un anno e mezzo di problemi economici la prima preoccupazione è quella di dover portare la famiglia avanti. In questa battaglia ognuno di noi cerca di salvare il salvabile. Non è facile lasciare dopo 25 anni, ma io ho bisogno di lavorare. Il cruccio più grande di tutti sicuramente è la mancanza di lavorare insieme al mio fratello Ferdinando».