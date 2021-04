Il super potere del nuovo eroe Marvel è... il kung-fu

LOS ANGELES - Dopo “Black Panther” è tempo per Marvel di riportare in vita un altro personaggio un po' di nicchia del suo universo supereroistico.

Si tratta di Shang-chi, maestro del kung-fu che approderà al cinema con una pellicola tutta sua a settembre (Covid permettendo).

Ideato negli anni '70 come clone della leggenda dei film di arti marziali Bruce Lee, il supereroe si era poi evoluto, prendendo la sua strada e finendo poi anche fra i ranghi degli Avengers.

Come puntualizzato nel trailer ufficiale, e nel comunicato diramato da Disney, questa volta l'opzione streaming pare non sia nemmeno presa in considerazione. Streaming, via Disney+, dove invece potremo vedere il “Black Widow” con Scarlett Johansson.

“Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli“ vede nel ruolo di protagonista l'attore canadese Simu Liu, che verrà accompagnato sul set da Tony Leung, Michelle Yeoh e l'emergente Awkwafina.

Sarà un successo? Al momento, le razioni online sono molto positive. È probabile che Marvel punti a far si che il film diventi un fenomeno nella comunità asiatica come lo era stato "Black Panther" per quella afroamericana. In ogni caso, a giudicare dalle immagini del trailer, la promessa è quella di azione e prodezze a catinelle.

“Shang-chi” arriverà in Svizzera Romanda a partire dal 1 settembre, non è chiaro se la data sarà la medesima anche in Ticino. Negli States e in altre nazioni l'uscita è prevista e per il 3 settembre.

